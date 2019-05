5 sugestões para fazer em família

Do teatro, às tradições, passando por corridas em família e espetáculos de arte contemporânea. Estas são ideias a não perder em maio

1. FIMFA Lx – Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas

Até dia 26, a capital recebe espetáculos para toda a família, dentro e fora de portas. Durante 18 dias, Lisboa transforma-se no maior palco de teatro de marionetas e formas animadas, com a apresentação de cerca de 22 companhias de 12 países, incluindo Portugal.

A programação dirige-se a públicos de todas as idades, com espetáculos de rua e em salas, entre eles o Castelo de São Jorge e a Cinemateca Portuguesa. Sugerimos dois espetáculos:

Saurus

(Close-Act Theatre, Holanda)

Os Saurus são criaturas gigantescas dos tempos pré-históricos que vão invadir o Castelo de São Jorge. Todos pensavam que já estavam extintos, mas os maiores animais que já caminharam pela Terra voltaram ao século XXI.

Estes carismáticos dinossáurios, com cerca de 5 metros de altura e 7 de comprimento, investem pela multidão, com rugidos ensurdecedores, à procura de comida para acalmar a sua fome. Há um alívio generalizado quando os Saurus começam a comer plantas. Sim, são vegetarianos! Castelo de São Jorge, Lisboa > 19 de maio, 20h > para todas as idades

Teresa Garratty

My shadow and me

(Drew Colby, Reino Unido)

Como um desenho animado criado ao vivo, a partir de quase nada, para além da escuridão e luz, Drew Colby e a sua sombra encontram-se e partem numa viagem cheia de imaginação, onde surgem sombras de criaturas que se transformam de uma forma incrível. Pequenos encontros entre diversas personagens são explorados, desenrolando-se pequenas histórias.

Drew Colby é dos grandes mestres da antiga arte das sombras feitas com mãos, umas das técnicas mais especiais do teatro de sombras. São 45 minutos de pura magia e muito humor. LU.CA – Teatro Luís de Camões, Lisboa > 25 e 26 de maio, 11h30 > maiores de 4 anos

2. À Descoberta do Lavadouro

Quando a avó era pequena, lavava-se a roupa à mão com sabão azul. Quando a avó era pequena, a água do tanque servia para muitas pessoas e o estendal era um fio tão grande, tão grande, que chegava para estender a roupa de todas as pessoas que viviam no bairro, e ainda sobrava um grande bocado para pendurar a roupa das condessas. Quando a avó era pequena, havia muitas coisas que já não existem, até condessas!

À Descoberta do Lavadouro é uma visita guiada participativa ao lavadouro público de Carnide, seguida de um workshop sobre “Como Lavar Roupa à Mão” com direito a um certificado de participação no fim. Lavadouro Público de Carnide, Lisboa > 26 de maio e 30 de junho, 11h > a partir dos 3 anos e famílias > marcações: 91 463 26 75 ou producao.teatrodosilencio@gmail.com

3. Tcharan! Circo de Experiências

Na exposição permanente do Pavilhão do Conhecimento, ninguém se aborrece. Num ambiente colorido que nos transporta para o universo circense, aprendemos sobre o mundo sem dar por isso. Na Máquina Gigante, a ciência está sempre em movimento, e atrito, gravidade, inércia e energia vão entrar em ação; no Nariz do Palhaço testamos a nossa velocidade de resposta a estímulos, e na Marioneta Hércules testamos a nossa força. Mas há muito mais para ver e experimentar. Pavilhão do Conhecimento, Lisboa > terça a sexta, 10 às 18h, fim de semana e feriados, 11 às 19h

Divulgação

4. Porto City Race

Este mês, a Invicta recebe a 8ª edição do Porto City Race. O evento é aberto a todas as idades, podendo participar individualmente, ou em grupo. Pegue na família e conheça alguns locais emblemáticos do Porto enquanto aprende Orientação. Mesmo que nunca tenha visto um mapa de Orientação ou uma bússola, tem possibilidade de se juntar à festa, porque a organização fará acompanhamento e ensino com monitores. Praça dos Leões, 17 de maio > Pavilhão do Lagarteiro, 18 de maio > Quinta da Bonjoia, 19 de maio > Inscrições: inscrever@gd4caminhos.com ou 936 264 216 > mais informações: gd4caminhos.com/portocityrace/

Divulgação

5. Serralves em festa

Este é um evento dedicado à arte contemporânea e à cultura que tem batido recordes. No ano passado, quase 230 mil pessoas passaram por ali. Esta festa conta com centenas de eventos para públicos de todas as idades e gerações: música, dança, teatro, performance e circo contemporâneo, exposições no Museu, cinema, vídeo, fotografia e inúmeros workshops . São 50 horas sem pausas, num ambiente idílico e descontraído que convida ao convívio. Fundação de Serralves, Porto > 31 de maio a 1 de junho > para toda a família