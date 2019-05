O que é que a Europa tem que ver contigo?

A política mexe com a vida de toda a gente, e não apenas com a vida das pessoas que votam. Por isso é que é importante que toda a gente vote; quando podemos votar e não o fazemos, na verdade estamos a deixar que outros decidam por nós. Com as eleições europeias, que se realizam no dia 26 deste mês, passa-se o mesmo. Mas, habitualmente, as pessoas acham que estas eleições têm pouco que ver com a sua vida, o que não é verdade.

Estás preparado para descobri porque? Na VISÃO Júnior de maio damos-te 4 exemplos que te vão levar a perceber porque tens de convencer os teus pais a irem votar no dia 26!

Mas há mais: perguntámos a miúdos como tu como é a vida no seu país e quando leres, vais encontrar muitas coisas em comum e muitas curiosidades.