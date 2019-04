O nosso tesouro: a liberdade!

Foi com a história de Nuno, um rapaz de 9 anos que foge de casa na noite de 24 de Abril de 1974, que começou o dia. O filme «Amanhã», de Solveig Norlund, serviu de ponto de partida para uma manhã dedicada a pensar em liberdade; mas também na falta dela.

Paulo Jorge Figueiredo

Atentos, os miúdos e miúdas da Casa Pia de Lisboa, ainda não pareciam ter-se apercebido do que tratava o filme, quando é feita uma pausa para se ler o conto «O Tesouro», de Manuel António Pina. O livro fala do País das Pessoas Tristes, onde todas as pessoas tinham medo de falar alto. O burburinho começou quando, na curta-metragem, são usadas imagens de arquivo do 25 de abril.

Paulo Jorge Figueiredo

Daqui partiram as perguntas e a conversa que se passou a seguir, sobre a liberdade dos nossos dias e a ditadura de outros tempos. Escravos, prisão e pobreza foram alguns dos conceitos usados para definir como seria viver há 45 anos. Mas também se falou de voto, de Salazar e de política.

Paulo Jorge Figueiredo

Chegada a hora da oficina de desenho, o convite foi feito: desenhar sobre liberdade, ou sobre a falta dela. Divididos em dois grupos, houve muitos desenhos do 25 de Abril com sol, tanques e cravos, nas folhas brancas: representavam a liberdade. Já a falta de liberdade foi representada por pessoas presas. «Escolhi desenhar sobre a falta de liberdade porque já tinha uma ideia: alguém a ser preso injustamente», contou Eddy Milson, 10 anos.

Paulo Jorge Figueiredo

Quem participar nesta oficina nos próximos dias poderá ver mais que um filme: «O Cravo da Liberdade», «O Clube das Crianças Feias» e o «Amanhã». «Os três filmes abordam a Liberdade, sua conquista e necessidade de a perseguir constantemente», conta Irina Raimundo, uma das programadoras do IndieJúnior, que desenvolveu a atividade com o LU.CA, onde tudo acontece.

Paulo Jorge Figueiredo

De seguida, poderá também participar na oficina de desenho, onde se pensa numa imagem que é depois gravada para criar um «mini-filme sobre estas ideias de liberdade», explicou Maria Remédio, uma das coordenadoras da oficina.