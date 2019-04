A festa da leitura

Amanhã, terça-feira, dia 23, comemora-se o Dia Mundial do Livro e a baixa de Lisboa vai tornar-se um local de festa, à qual tu também te podes juntar!

Cartazes coloridos, panfletos em forma de livro, música, números de circo, e provavelmente muitas palavras de ordem, vão animar o Chiado, em Lisboa, a partir das 2 e meia da tarde de amanhã, 23 de abril. A Marcha pela Leitura, organizada pelo Plano Nacional de Leitura 2027, para assinalar o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor, transformando a leitura numa enorme festa, tem ponto de encontro marcado para o Largo de Camões.

O grupo «manifestante» convida toda a gente a aderir e a participar nesta Marcha, que será acompanhada por dois músicos de jazz (um saxofonista e um trompetista). Haverá uma zona do Largo onde qualquer pessoa poderá fazer o seu cartaz, para depois desfilar. A Marcha sairá do Largo de Camões, onde o encenador António Fonseca recitará alguns cantos de "Os Lusíadas". Primeira paragem: a BD Mania (livraria especializada em banda desenhada), em frente à estátua de Eça de Queirós, no Largo Barão de Quintela.

A Marcha subirá depois de novo ao Chiado, para, perto do café A Brasileira, assistir a uma performance de artistas do Chapitô, com acrobacias e malabarismos.

Um pouco mais abaixo, à porta da Livraria Bertrand, o escritor José Luís Peixoto dirá umas palavras. Na Rua Nova do Almada, os manifestantes poderão conversar com um editor e uma livreira, na Livraria Ferin. A festa termina em frente aos Armazéns do Chiado, onde está a Fnac, com a participação de 'personagens' de livros e um texto lido por um aluno.

O Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor é comemorado desde 1995.