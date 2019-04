Passatempo exclusivo para assinantes: participa!

Se fores assinante da VISÃO Júnior, vê com atenção as páginas da revista de abril e conta os coelhos que encontrares (excetuando as páginas de publicidade).

Depois, é só enviares um email para vjunior@visao.pt com a tua resposta, o teu nome completo e morada na qual recebes a revista. Tens de ser rápido, para conseguires ser um dos primeiros! Os autores das três primeiras respostas certas ganham um destes três prémios:

GARDEN KID: Horta urbana

Fernando Negreira

HARRY POTTER: Dispositivo voador

Fernando Negreira

STAR WARS: Dispositivo voador