Bonecos de plasticina, filmes em "stop-motion" e os animais, sempre presentes. Peter Lord esteve em Lisboa e falou-nos disto tudo!

Se visitares a exposição «A Magia dos Estúdios Aardman», no Museu das Marionetas, em Lisboa, vais ficar tão maravilhado como nós. Numa sala muito escura, estão as verdadeiras marionetas dos filmes e séries que tornaram o estúdio Aardman num dos mais conhecidos em todo o mundo. Para além dos vários bonecos, vais poder ver adereços - como camas, frigoríficos ou casas - e alguns dos cenários que foram utilizados para as gravações.

Foi lá que encontramos Peter Lord, que há 43 anos começou a usar plasticina moldável - a imagem de marca das produções Aardman - que depois se conjuga com a técnica de animação stop-motion. Mas, o que é esta técnica? «Nos filmes de stop-motion existe uma marioneta, ou várias. Tira-se uma fotografia e mexes o boneco um bocadinho, e assim sucessivamente. Se o boneco for bonito, vai ficar giro no ecrã, e é bastante simples!», explica o diretor criativo.

Mas demora muito tempo. Por exemplo, o filme «A Fuga das Galinhas» ou a «O Ovelha Choné», demoraram ambos dois anos a serem feitos. «Há que construir os bonecos, os cenários, os adereços e depois faz-se a animação. A animação é mesmo muito lenta: um bom animador pode demorar a filmar 6 segundos numa semana, não é nada rápido. A técnica é fácil, mas executá-la muito bem demora muito tempo». Mas Peter Lord garante, se quiseres experimentar, é muito fácil. Pensas no boneco - «que podes fazer sozinho, com LEGO, por exemplo» - e fazes o download de uma aplicação que te ajude a filmar. Há imensas, garante Peter, que aconselha a Animate It!. Depois é só pensar na história, e ir filmando o boneco. «A coisa mais maravilhosa na animação é que, quando és criança e estás a fazer um filme, sentes que estás a fazer uma coisa muito importante. E quando se faz em casa, é mais rápido, mais divertido, e muito poderoso!»

Uma curiosidade: porque é que os animais estão sempre presentes?

«Porque é sempre divertido! Simplesmente, tem mais piada. No mundo real, a maior parte das pessoas não pensa que os animais são inteligentes, especialmente as ovelhas. E por isso tem piada pensar que quando viramos costas, eles têm a sua própria vida: têm a sua cultura, a sua própria diversão, e que são exatamente como nós, só que nós nunca vemos. E é isso que tento mostrar nos meus filmes», contou Peter Lord