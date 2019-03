«As crianças unidas jamais serão vencidas!»

A palavra de ordem foi lançada pelos alunos do 4º ano da Escola da Quinta do Anjo, os mais novos que participaram, espontaneamente, na greve estudantil em Setúbal. Ninguém os vence, a não ser o sol abrasador que se fazia sentir... Com o calor a apertar, gritava-se: «Ó sr. ministro, diga-nos por favor, porque é que no inverno ainda faz calor!»