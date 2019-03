A biblioteca da Escola Braamcamp Freire, na Pontinha, arredores de Lisboa, está completamente a abarrotar. As cadeiras não chegam para os adolescentes que vieram assistir ao comício final de Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?, uma iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares, que cruza leitura com cidadania.

Há um convidado especial, o secretário de Estado da Educação, João Costa, sentado na primeira fila, bem perto de Diogo e Ana, os apresentadores da sessão, alunos do 10º ano, e à frente da mesa onde se sentam os partidários de cada livro. Para chegar à biblioteca, o secretário de Estado passara pelos corredores forrados com cartazes e propaganda eleitoral dos livros que recrutaram apoiantes em turmas de 8º, 10º, 11º e 12º anos, deixando adivinhar que o comício ia ser muito participado. É a segunda vez que a escola participa em «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?».

A professora responsável pela biblioteca, Fátima Pinto, começa por esclarecer que desenvolver este trabalho só foi possível graças à articulação curricular, ou seja, ao facto de professores de várias disciplinas terem trabalhado em conjunto. A apresentação que vai ser feita no comício é também um elemento de avaliação para os alunos.

Seguem-se as apresentações de 11 grupos de apoiantes de livros, todas muito bem preparadas, e do qual este vídeo mostra excertos.

No final, o secretário de Estado da Edcuação, João Costa, dá os parabéns a todos os alunos. «Parabéns sobretudo por tentarem contagiar os vossos colegas com a leitura. Fiquei muito emocionado e contente com, mais do que os livros, terem abordado os temas de que as histórias falam, e que são histórias de pessoas que sofreram. Através da leitura, tornamo-nos mais sensiveis ao valor da liberdade, da importância da luta contra as guerras; o Harry Potter, por exemplo, é uma grande metáfora da II Guerra Mundial. O mais valioso que temos é a nossa liberdade. E quanto mais lemos, mais livres somos»