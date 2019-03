Crianças do Quénia fazem vídeo com a música de Conan Osíris

Desde que venceu o Festival da Canção, no dia 2, Conan Osíris tornou-se um fenómeno de popularidade que já ultrapassou as fronteiras de Portugal.

A atuação do cantor inspirou um grupo de crianças quenianas de Kibera, que é considerada a maior favela do mundo. Num vídeo, um menino com colheres na cara e uma garrafa de plástico a fazer de microfone imita Conan, enquanto os colegas dançam ao som de "Telemóveis".

O grupo - que faz parte do projeto de voluntariado From Kibera With Love, criado pela portuguesa Marta Baeta - mostra assim o seu apoio ao artista que irá representar Portugal em Israel, em maio. «Apoiámos Conan no Festival da Canção. Agora vamos ganhar na Eurovisão», escreveram.

Conan Osíris já viu o vídeo e não tardou a comentar: «Assim vou chorar.»