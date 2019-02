Em Torres Novas, até houve cobertura multimétida

Quando a equipa de reportagem da VISÃO Júnior chegou a esta escola, não era a única a fazer reportagem. Sérgio Triguinho, Miguel Faria e Afonso Silva fazem parte do Curso Profissional de Técnico Multimédia e costumam estar presentes em todos os momentos “memoráveis”.

«As fotos vamos colocar no facebook - tratamos dessa parte - para partilhar o que acontece na escola entre alunos e pais», explicou-nos Afonso Silva. «Com a câmara de filmar, estamos a recolher imagens para depois fazermos um vídeo com os melhores momentos do dia».

Os três, apesar de não estarem a participar diretamente no projeto «Miúdos a Votos» usaram o dia para praticar e divulgar!