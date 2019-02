Ganha bilhetes para a peça "Nem Sim Nem Não"

"Nem Sim Nem Não – Uma Peça Infantil Que Ninguém Pediu” conta a história de uma jovem que arranja emprego com babysitter em duas casas muito diferentes. Uma é a casa do ‘Sim’, onde as crianças podem fazer tudo; outra é a casa do ‘Não’, onde nada é permitido. E porque tem de tomar conta dos mais novos, a jovem aprende a contar histórias. No final, é o público que ajuda a decidir o fim da história.

Depois de uma temporada em São Paulo (Brasil) onde esteve nomeada para o prémio da Associação Paulista dos Críticos de Arte na categoria de Melhor Espetáculo de Texto Original, a peça infantil chega agora a Portugal. Até 3 de março, o palco do Teatro Idependente de Oeiras enche-se de bom humor e muitas gargalhadas.

Como participar

Temos convites duplos para o dia 16 de fevereiro, às 15h30. Para seres um dos vencedores, envia um email para vjunior@visao.pt com uma frase divertida que contenha a expressão "nem sim nem não". Podes concorrer se tiveres entre 6 e 10 anos. O email terá de ser enviado até às 10h de quinta-feira, dia 14.

As três melhores frases ganham!

Local: Teatro Independente de Oeiras, até 3 de março

Horário: sábados e domingos às 15h30

Duração: 50 minutos

Classificação: M6 e para toda a família (crianças com mais de 3 anos podem assistir se acompanhadas por um adulto)

Bilhetes: 9€ - https://ticketline.sapo.pt/evento/nem-sim-nem-nao-39301

Contactos: 214 406 878 / bilheteira@teatrodeoeiras.com

Texto e interpretação: Graziella Moretto e Pedro Cardoso