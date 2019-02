O que podes ganhar nos passatempos de fevereiro

5 fábricas de slime Science4You

Se aquela coisa pegajosa que faz a nossa mãe esboçar caretas já é divertida, imagina como será ainda mais engraçada se brilhar no escuro! Com este brinquedo da Science4You, vais fazer slime que brilha no escuro. Dentro da caixa encontras tubos de ensaio, pinças, moldes e produtos químicos (inofensivos, claro!), com os quais vais poder criar bolas loucas e saltitonas, um peixe pegajoso e minhocas nojentas, que, quando apagares a luz, vão brilhar!

5 livros «Os Direitos vão à Escola»

Sabias que todas as crianças têm os mesmos direitos, vivam em Portugal ou na África do Sul, sejam brancas, pretas ou azuis? Que todas as crianças têm direito, por exemplo, a ter um nome e uma família, e a andar na escola sem pagar? Ao leres o livro Os Direitos Vão à Escola, escrito pela professora Celeste de Almeida Gonçalves e ilustrado por Sandra Serra, descobrirás, através de uma história, o que diz a Declaração Universal dos Direitos da Criança.

5 livros de banda desenhada «The Lego Movie: Perigo Duplo»

No final deste mês, chega aos cinemas O Filme Lego: 2. Os tijolos de construção e os bonequinhos de formas quadradas ganham vida, mas não é só no ecrã: é também neste livrinho de atividades, chamado Perigo Duplo. São 40 páginas de banda desenhada e com muitos jogos divertidos que te fazem puxar pela cabeça, sempre na presença das personagens de O Filme Lego:2. O livro oferece uma minifigura para montares.

5 audiolivros «Histórias Magnéticas»

Sabes o que é um audiolivro? É um livro-CD (ou mp3), através do qual, em vez de veres e leres uma história, a vês e a ouves. Com Histórias Magnéticas, conhecerás seis contos (de Alice Vieira, Clarice Lispector, Umberto Eco, Isabel Muñoz Martins e Babette Cole). São lidos por Isabel Gaivão e interpretados pela guitarra de Sérgio Pelágio. Este audiolivro, editado pela Boca, vai ser apresentado ao vivo em Torres Vedras (Cine-teatro, dia 10), Braga (Livraria Centésima Página, dia 16) e Matosinhos (FNAC do MarShopping, dia 17).

