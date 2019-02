Chegou o Ano Novo Chinês e 2019 é o ano do porco

“Ontem à noite fui jantar a um restaurante com a minha família toda: os meus pais e a minha irmã Wendy, os tios, primos e amigos. E tirámos uma fotografia todos juntos!”, conta-nos Viviane, que gosta muito de festejar esta data. Uma das comidas tradicionais deste dia é jiao zi (um tipo de bolinhos, que podem ser cozidos a vapor ou fritos),e os seus preferidos são os fritos. “Podem ser salgados ou doces, depende do molho que usarmos, e dentro têm carne e vegetais.”

No fim de semana, Vivi, como é conhecida na escola onde frequenta o 4º ano, vai participar no desfile tradicional na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, e dançar no espetáculo que se lhe segue. “Eu e os outros meninos andamos a ensaiar já há algum tempo”, diz-nos, entusiasmada. Nesse dia, usará um elegante traje tradicional.

Apesar de nunca ter festejado na China o Ano Novo Lunar, ou Festa da Primavera, como é também chamado, conhece algumas das tradições. Entre elas, a decoração das ruas com as típicas lanternas chinesas (vermelhas, uma cor que, dizem, atrai sorte) e o lançamento de balões de papel ou o fogo de artifício e preso. Na verdade, este tipo de fogo era usado antigamente para assustar as criaturas maléficas, e não para festejar.

2019 será o ano do Porco, «o que é bom, porque o porco dá sorte e riqueza”, explica-nos Vivi, “Antigamente, na China, os nossos antepassados tinham mesmo de ter um porco dentro de casa!”

O zodíaco ou horóscopo chinês divide-se em 12 signos: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco. Terminado o “reinado” do Cão, é a vez do Porco, um animal que, para os chineses, representa sorte e felicidade. É por isso que os pais chineses gostam que os seus filhos nasçam sob a proteção deste simpático e inteligente animal. Mas o porco não é o animal de Viviane: "O meu aniversário é a 17 de março, por isso, o meu signo é Vaca", esclarece, divertida.

VCG

Queres participar nas comemorações?

Em Portugal, são vários os eventos que comemoram a data. Este ano, a Companhia Nacional de Ópera de Pequim vem ao nosso país apresentar o espetáculo “As Guerreiras da Família Yang”. No dia 8, será no Teatro de São Carlos, em Lisboa; e no dia 11 no Centro de Congressos Arade, em Lagoa, no Algarve.

No dia 12, Vila do Conde acolhe um espetáculo da companhia estudantil de Macau.

Se vives na Grande Lisboa, podes assistir ao desfile de Ano Novo, na Avenida Almirante Reis, que se realiza no dia 9, sábado. Ali mesmo ao lado, na Alameda Afonso Henriques, realizar-se-ão vários espetáculos e uma feira tradicional, que estará aberta durante o fim de semana.

O Museu do Oriente, na capital, também dá as boas vindas ao ano do Porco com um conjunto de iniciativas que se prolongam até março. Ali, poderás participar em várias oficinas para crianças e famílias.

No famoso templo de Shaolin, na China, as comemorações da noite passada encantaram todos os que assistiram à atuação de milhares dos seus estudantes que realizaram vários movimentos sincronizados de artes marciais, representando diferentes personagens. Ora vê:

