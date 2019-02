A América do Norte está gelada. Vê as fotos

Para nós, portugueses, não é fácil imaginar uma coisa assim, mas a América do Norte está a ser «atacada» por uma frente polar tão forte que as temperaturas negativas têm batido recordes. Nos EUA, a cidade de Chicago chegou aos -37º C e em vários pontos do país atingiram-se os -40ºC!

O frio é tanto que centenas de escolas tiveram de ser fechadas e são muitos os aviões parados nos aeroportos. Há notícias até de que o frio em certas cidades é tanto que os camiões de entrega de cerveja, por exemplo, estão parados na garagem porque, durante o caminho, a bebida congela!

LARS HAGBERG

E isto não é nada: as Cataratas do Niagara, localizadas na fronteira entre o Canadá e os EUA estão parcialmente congeladas e já há embarcações próprias a cortar o gelo nos rios, para que possam ser navegáveis.