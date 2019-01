Alteradas as datas das provas e dos exames nacionais

As datas das provas e dos exames nacionais deste ano foram alteradas. No que toca aos exames finais nacionais do Ensino Secundário, foram alteradas as datas da 1.ª fase.

São elas:



- História da Cultura e das Artes - 21 de junho

- Desenho A - 26 de junho

- Economia A - 27 de junho

Também a 2ª fase de alguns exames sofreu alterações:

- Economia A - 18 de julho

- História da Cultura e das Artes - 19 de julho

- Geografia A - 19 de julho

- Filosofia a 22 de julho

- História B, Alemão, Espanhol, Francês e Inglês - 23 de julho

Assim, a 1ª fase das provas do 1.º ciclo vai realizar-se entre 27 de junho e 10 de julho, as do 2.º ciclo serão entre 21 de junho e 10 de julho e as do 3.º ciclo entre 17 de junho e 10 de julho.

Se quiseres verificar o calendário, podes fazê-lo aqui.