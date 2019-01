Milhares de estudantes manifestam-se em defesa do Planeta

Já ninguém os cala! Jovens como tu, oriundos de vários países, estão decididos a lutar pela saúde do Planeta. Cansados de ver os seus governantes de braços cruzados, decidiram que está na hora de «lutar» em defesa do Ambiente e do seu próprio futuro.

No dia 24, as ruas de Bruxelas, na Bélgica, encheram-se com 30 mil estudantes, de cartazes em punho, nos quais se liam frases como «Faz parte da solução e não da poluição» e «Os dinossauros também achavam que tinham tempo».O objetivo é chamar a atenção para os problemas ambientais que estão a destruir rapidamente o planeta que é de todos. Mas antes desta manifestação, já tinham acontecido outras, as maiores na Austrália e mais recentemente na Alemanha.

Instagram Greta Thunberg

Por trás de todas elas está uma pessoa: Greta Thunberg. Esta adolescente sueca de 16 anos – cuja história te contamos na edição da VISÃO Júnior nº 176 que está nas bancas – começou por fazer greve à escola em agosto e, desde então, não vais às aulas à sexta-feira. Senta-se em frente ao parlamento sueco com cartazes com mensagens em defesa do ambiente. Repararam nela, as televisões fizeram-lhe entrevistas, a sua mensagem tornou-se viral nas redes sociais e hoje é exemplo para milhares de jovens em todo o mundo.

Inspirados por esta rapariga discreta que já discursou nas Nações Unidas, na Cimeira do Clima na Polónia, em dezembro, e agora no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, vários movimentos «pró-greve» começam a organizar-se pelo mundo fora. A mensagem é sempre a mesma: não destruam o nosso futuro!