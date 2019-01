Carolina Costa: a bailarina de 12 anos que conquistou os EUA

A jovem nascida em Braga participou no concurso de dança Ballet Beyond Borders e trouxe na mala três medalhas de ouro e muitos elogios

Orgulhosa da sua conquista, Carolina Costa, 12 anos, falou com a VISÃO Júnior e confirmou: «Estou muito contente».E não é razão para menos! Participou no prestigiado concurso de dança Ballet Beyond Borders, em Montana, nos EUA, e conquistou a medalha de ouro em todas as três provas que apresentou, uma delas ao lado do colega Francisco Gomes, com quem estuda no Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, em Leiria.

Com o sonho de ser bailarina profissional, Carolina explica que estes concursos são importantes para «ganhar experiência de palco e visibilidade». Contudo, e apesar dos resultados fantásticos que obteve, não ficou completamente satisfeita: «O meu objetivo era conseguir os 100 pontos, a nota máxima, e não a medalha de ouro. Os 100 pontos significariam que estive perfeita.» Ainda assim, admite que ouviu muitos elogios, o que a deixou feliz e com vontade de continuar a trabalhar muito e dançar cada vez melhor.