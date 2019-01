O Facebook quer-te de volta

Empenhado em não perder utilizadores mais jovens, que preferem o youtube e instagram, a rede social de Mark Zuckerberg faz mais uma tentativa de te "agarrar" ou trazer de volta.

Para o conseguirem estão a criar uma nova plataforma, o «LOL», que vai juntar memes e GIFS, dividida em categorias como «animais», «fails», «gaming» ou «partidas». Grande parte do conteúdo já existe no facebook: vai ser reutilizado de outras páginas famosas; mas os utilizadores também vão poder contribuir com os seus próprios GIFSs.

O Facebook ainda não decidiu se este novo feed vai para a frente e está a testá-lo agora em pequenos grupos, como confirmado pelos próprios à TechCrunch.