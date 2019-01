Indicações para os tempos de antena

Para que os podcasts que vais gravar para «Miúdos a Votos» fiquem o melhor possível, damos-te algumas dicas. Encontras aqui também datas e outras informações

TEMPOS DE ANTENA DE RÁDIO

Prazos e transmissão

(para descarregar estas informações em pdf, clique aqui )

Seguindo as regras de umas eleições políticas, a cada um dos livros candidatos é concedido tempo de antena. Tal como estabelece a lei eleitoral, todos os candidatos terão direito ao mesmo tempo.

Os tempos de antena de rádio serão compostos pelos podcasts enviados pelas escolas. Tendo em conta o elevado número de escolas participantes, não é possível garantir que todos os podcasts produzidos sejam integrados em tempos de antena. Os podcasts que não forem incluídos em tempo de antena serão também disponibilizados público, através do sítio da VISÃO Júnior.

As escolas terão de enviar os seus podcasts até ao dia 11 de fevereiro (inclusive), para garantir que o trabalho de edição e montagem dos mesmos em blocos possa ser feito atempadamente.

Cada tempo de antena poderá ter a duração máxima de 1 minuto e 30 segundos.

Para a gravação dos podcasts, as escolas deverão seguir as orientações dadas em Tempos de antena – Instruções para a gravação de podcasts.

O nome do ficheiro a enviar deverá ser o código do livro. Por exemplo: B23.mp3. O envio deverá ser feito para: miudosavotos@visao.pt . Em "assunto" deverão escrever Miúdos a Votos – Tempo de antena e no texto do mail deverão mencionar o nome da escola, do professor responsável, da turma (ou grupo) e do livro.

Os tempos de antena serão transmitidos pela Rádio Miúdos a partir de 20 de fevereiro e até 13 de março, nos dias úteis, em horário a anunciar.

A grelha de transmissão será enviada para as escolas e divulgadas nos canais online da Visão Júnior, RBE, PNL e Rádio Miúdos.

TEMPOS DE ANTENA DE RÁDIO

Instruções para a gravação de podcasts

(para descarregar estas informações em pdf, clique aqui )

Hoje em dia, é simples gravar voz com uma qualidade razoável, recorrendo, por exemplo, a um smartphone. Nos vários sistemas existem apps gratuitas que permitem gravações de boa qualidade (AudioRecorder para Sony Android e AVR para sistemas IOS). Em gravações no exterior ou interior podem seguir-se algumas regras básicas:

I. Para conseguir a melhor qualidade de som, convém encontrar o espaço (em casa/ na biblioteca) que tem menos reverberação, ou seja, menos eco. Basta bater as palmas numa cozinha ou num quarto para perceber o que é reverberação. Na cozinha normalmente faz mais "eco". Normalmente, a melhor divisão para gravar é aquela que tem mais móveis, pois estes ajudam a "cortar" o eco. Numa biblioteca, o espaço que tiver mais livros é o melhor.

II. Depois de encontrar o melhor espaço, deve escolher-se o cantinho mais agradável para estar sentado a ler ou a dizer o que se quer gravar. O leitor/ locutor deve colocar-se o mais perto possível do canto, de costas para a parede, com o telefone a cerca de um palmo da boca e experimentar gravar a voz.

Se for uma turma inteira a participar, devem sentar-se em círculo e colocar o telefone no centro.

III. Quando a gravação for feita no exterior, deve aproximar-se um pouco mais o telefone da boca de quem estiver a falar.

Nota: Não esquecer que o microfone dos telefones está em baixo. Por isso, ao gravar voz deve colocar-se o telefone de pernas para o ar.

IV. No final, ouvir sempre a gravação para verificar se é preciso repetir ou se está em boas condições.

V. Na gravação de um podcast para um tempo de antena terão de dizer obrigatoriamente, por esta ordem:

1. O nome da escola (Só mesmo o nome, sem nenhumas palavras antes e com uma pequena pausa depois);

2. O ano e turma a que pertencem;

3. O título e o autor do livro que vão defender;

4. O que têm para dizer acerca do livro.

5. Quando apelam ao voto no livro, não devem mencionar o código do livro pelo qual estão a fazer campanha, mas apenas o seu título. Exemplo: “Vota A árvore generosa” (e não “Vota A01”).