Dia Internacional do Riso: e tu, já te riste hoje?

Quando estás aborrecido ou nervoso, nada melhor do que uma gargalhada ou duas para te fazer sentir mais bem disposto, e está provado cientificamente que traz muito benefícios à nossa saúde física e mental. Essa é uma das razões, por exemplo, por que as visitas dos Doutores Palhaços a crianças hospitalizadas

são tão importantes para a sua recuperação e bem-estar.

Mas, afinal, porque é que rir é assim tão importante? O que se passa quando nos rimos até às lágrimas quando vemos alguém tropeçar ou cair? (Nós sabemos que não nos devemos rir quando isto acontece, mas é difícil evitar...)

O que acontece no teu corpo quando te ris?

Desencadeia uma massagem interna que envolve mais de 300 músculos pelo corpo todo, em especial na barriga e no peito. O coração e o sistema respiratório são fortalecidos. Mas há mais, ora vê:

Olhos

Rir até às lágrimas, limpa e lubrifica os olhos, eliminando toxinas.

Rosto

Mexemos 15 músculos faciais. Com isto, tonificamos a pele e tornamo-la mais elástica,retardando o seu envelhecimento

Cérebro

Com todo o sangue e oxigénio que lá chega quando nos rimos com vontade, começam a libertar-se endorfinas (que têm o poder de diminuir as dores e estimular a sensação de bem-estar e alegria) e serotonina, duas das chamadas «hormonas da felicidade», que regulam o humor, o apetite e o sono.

Curiosidades sobre o riso

Uma pessoa da tua idade ri, em média, 250 vezes por dia. Um adulto só 17 vezes. Coitados!

Um bebé aprende a rir perto os três meses e meio de vida

O riso é constituído por pequenas notas parecidas com vogais (ah ah ah e oh oh oh, por exemplo), repetidas a cada 210 milésimos de segundos

Rir é um ótimo exercício físico: 100 a 200 gargalhadas por dia (se fossem todas juntas de uma vez) equivalem a 10 minutos de corrida

Rimos cerca de 30 vezes mais quando estamos perto de outras pessoas (mesmo sem nos contarem anedotas ou fazerem palhaçadas) do que quando estamos sozinhos

Uma das situações que, quase de certeza, no faz rir é... ver alguém a tentar não se rir!