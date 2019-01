«Pelo Mundo» na Alemanha

Munique é a capital do estado da Baviera, onde mora Zara, uma portuguesa-alemã de 12 anos, que nas páginas da VISÃO Júnior te conta como é viver neste país

Divulgavßv£o

O Castelo de Neuschwanstein é um palácio alemão construído na segunda metade do século XIX no sudoeste da Baviera

A Oktoberfest é um festival de cerveja em Munique, criado pelo rei bávaro Ludwig I para celebrar o seu casamento em 1814

As Portas de Brandemburgo, em Berlim, são um dos locais mais visitados da cidade

Divulgavßv£o

Na mesma cidade, pode-se visitar o que resta do Muro de Berlim, derrubado em novembro de 1989

Na revista de janeiro podes ficar a conhecer este país pelos olhos de uma portuguesa-alemã, a Zara: «A minha mãe é portuguesa e o meu pai é búlgaro e alemão. Já eu e a minha irmã temos dupla nacionalidade: portuguesa e alemã! Ando no 6.º ano, e aqui na Baviera temos mais férias do que aí: no outono, no Natal, no Carnaval, na Páscoa, no Pentecostes (uma festa religiosa) e no verão!»

Se moras no estrangeiro e és leitor da VISÃO Júnior, escreve-nos para vjunior@visao.pt. Queremos saber como é viver no teu país!