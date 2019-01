Passatempos de janeiro!

Este mês podes ganhar 5 jogos de tabuleiro «Era uma vez», 5 livros «Guinness World Records 2019», 2 cartões PlayStation Store e 2 robôs inteligentes Clementoni.

5 jogos de tabuleiro «Era Uma Vez»

«Era uma vez uma destemida Princesa, um devoto Cavaleiro e um temível Dragão…» É assim que esta aventura começa, com os jogadores a escreverem as páginas do livro destas três personagens à medida que descobrem o reino. Trata-se de um jogo de estratégia e aventuras que vai garantir horas de muita diversão aí em casa.

5 livros «Guinness World Records»

Sabias que a maior prancha de skate do mundo tem o comprimento de um autocarro? Imaginavas que um senhor chinês conseguisse construir um rinoceronte de papel que pesa 50 quilos e mede quase 8 metros de altura? Quanto tempo achas que alguém consegue equilibrar num só pé? Nas 256 páginas do livro Guinness World Records 2019 (ele próprio um recorde, porque é o livro mais vendido no mundo), vais descobrir respostas para estas perguntas e mais de 3 mil recordes novos!

2 cartões Playstation Store

Se tens uma PlayStation, e se fores tu o sortudo que ganha um destes dois Cartões Presente PlayStation Store que temos para oferecer, poderás ir à página da loja da PlayStation e escolher o teu jogo favorito entre os milhares de jogos e conteúdos digitais para a tua consola disponíveis online. Os cartões que temos para oferecer são de 50 euros, mas também há os de 20 euros e aqueles que permitem uma assinatura mensal.

2 robôs inteligentes

Acreditas que consegues montar e programar um robô que faz seis movimentos diferentes, que é capaz de separar objetos pela sua cor e que reage quando embate nalguma coisa? Pois com este brinquedo espetacular da Clementoni (marca especialista em brinquedos didáticos), vais conseguir, ao mesmo tempo que aprendes código em blocos, o que é essencial para ficares com bases de programação. Com uma app exclusiva, o robô é programável através do telemóvel ou do tablet.

Para ganhares qualquer um deles, tens mesmo que ter a VISÃO Júnior de janeiro. Só com o respetivo selo é que consegues participar!