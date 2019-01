Unicórnios: lenda ou realidade?

Ninguém sabe a sua origem, mas a verdade é que estão por todo o lado, dos peluches às capas de telemóvel. Há pessoas que sonham ter uma destas criaturas em casa, e há outras que desejam ser como elas. E isto não é de agora.

Acreditas que já no tempo dos gregos, no século V antes de Cristo (a.C.), os unicórnios faziam parte do imaginário das pessoas? As histórias sobre estes seres são antigas e continuam enroladas em magia e em mistério.

Na VISÃO Júnior de janeiro contamos-te como, afinal, os unicórnios não são assim tão surreais, apesar do serem... Confuso? Tens mesmo que ler!