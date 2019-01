Um craque a sério!

Não penses que só porque agora é jogador profissional, o João nunca mais vai pensar na escola. Pelo contrário...Mas enquanto termina o Secundário, trabalha muito no relvado e para descontrair joga FIFA e Fortnite.

João Félix esteve no Footlab com alguns leitores da VISÃO Júnior. Respondeu a perguntas, deu conselhos e ainda mostrou porque é um craque da bola. No final, posaram todos juntos para a fotografia! Lê a entrevista na integra na VISÃO Júnior de janeiro.