O PNL recomenda: «Wonderstruck: O Museu das Maravilhas», de Brian Sekznick

A escolha de janeiro chega do Plano Nacional de Leitura: é o livro «Wonderstruck: O Museu das Maravilhas», de Brian Sekznick

Ler um livro com 600 páginas? Que grande desafio! «Wonderstruck: o Museu das Maravilhas» lê-se muito, mesmo muito depressa.

Embarca nesta viagem arrebatadora e conhece as aventuras da pequena Rose e do jovem Ben, contadas através de ilustração e texto. Rose foge de casa para seguir o rasto de uma estrela da Broadway, e Ben decide que é tempo de partir em busca do pai que nunca conheceu. Apesar de se encontrarem em planos em épocas diferentes, os percursos destes jovens vão cruzar-se.

Todos os meses, o Plano Nacional de Leitura recomenda um livro nas páginas da VISÃO Júnior para os leitores entre os 12 e os 14 anos. Leste este livro? O que achaste?

Envia-nos a tua opinião para vjunior@visao.pt e vê-a publicada aqui!