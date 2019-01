Segue, passo a passo, uma investigação criminal e descobre se tudo o que vemos nas séries de televisão é verdade ou não

Afinal, como se investiga um crime: que passos segue uma investigação e que pessoas trabalham nela? Como não queremos que acredites em tudo o que vês sem provas, fomos à Polícia Judiciária averiguar.

Há tanta coisa a saber quando se fala de crimes... Na VISÃO Júnior de janeiro vais ficar a saber tudo, passo a passo.

O primeiro sítio a investigar é o local do crime, onde vão os investigadores e os peritos forenses. Depois, há pistas, suspeitos provas e o fantástico ADN. No caso de alguém ter sido morto, é feita a autópsia pelos médicos patologistas e todos os crimes acabam no mesmo sítio: no tribunal.