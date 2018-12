Passatempo: ganha um set de magia espetacular

O mundo da magia fascina-te e davas tudo para fazeres truques como aqueles que vês nos maiores espetáculos de ilusionismo do mundo. Pois acredita que isso é possível com o conjunto Tecnomagia Borras. Com este set podes aprender truques para fazeres com os teus auscultadores, tablet e telemóvel e impressionar a tua família e os teus amigos.

Compra a VISÃO Júnior de dezembro, descobre como podes participar e envia as tuas respostas e trabalhos até ao dia 1 de janeiro para: VISÃO Júnior, Rua da Fonte da Caspolima - Quinta da Fonte, Edifício Fernão Magalhães, nº 8, 8A e 8B, 2770-190 Paço de Arcos. Boa sorte!

Queres saber quem são os Tecnomagos? Então lê a nossa entrevista em baixo.

Xavi Cabezas e David Riudor são os Tecnomagos. Dois jovens ilusionistas espanhóis que combinam as últimas novidades da tecnologia com efeitos mágicos, trocando a varinha mágica e a cartola pelos iPads e os drones.

Já atuaram em países como os Estados Unidos, França, Inglaterra e Holanda, deixando toda a gente de boca aberta com os seus truques incríveis. Nós ficámos curiosos e quisemos saber como começou esta aventura no mundo da magia. Por isso, falámos com eles.





Desde quando fazem magia? Já eram adultos ou gostam de ilusionismo desdecriança?

Começámos com sete anos, depois de assistir a espetáculos de magia em Barcelona. Foi aí que nos conhecemos, num concurso de jovens promessas da magia. A vida dá muitas voltas e hoje somos sócios e os melhores amigos.

É preciso estudar para ser mágico?

É uma aprendizagem que não acaba nunca, e para ser um bom mágico é preciso ser muito curioso. Cada dia que passa tens mais curiosidade e cada vez queres aprender mais truques. Embora recomendemos, sobretudo no início, frequentar escolas de magia para aprender as bases da nossa arte, também é verdade que as novas tecnologias vieram mudar as regras do jogo. Podes aprender truques novos em plataformas como o Youtube ou fóruns online. O mais importante é saber onde procurar e ter muita vontade de aprender.

Como surgiu a ideia de fazer magia com gadgets (aparelhos eletrónicos)? Os truques com coelhos e varinha mágica já não tem piada?

Tudo começou em 2014 quando um rapaz do nosso campus de verão de magia, no Canal Olimpic da Catalunha, veio ter connosco e nos perguntou se podíamos fazer um truque com ele, com o telemóvel. Ficámos muito surpreendidos. Durante 2015, criámos os nossos primeiros truques tecnológicos para mágicos de prestígio, como o Jorge Blass e o Dan Sperry. Também chamámos a atenção de David Copperfield com as nossas criações. Realizámos um sonho quando grandes nomes da magia - que sempre admirámos - repararam em nós. A partir daí, tudo começou a crescer a grande velocidade, cada vez nos convidavam para mais espetáculos. Ficámos os Tecnomagos, e surgiu a ideia de criar o nosso próprio set de magia.

Em que é que este tipo de magia é diferente daquela a que estamos habituados?

Gostamos de modernizar a magia para torná-la ainda mais surpreendente para o espetador do século XXI. Sempre gostámos de dar um passo mais à frente, e surpreender o espetador com objetos «normais» como o telemóvel e o tablet, por exemplo.

Quem imagina/constrói os truques?

Somos nós que fabricamos os nossos efeitos mágicos, e contamos com uma equipa de informática para desenvolver as nossas ideias. O trabalho em equipa é fundamental. Às vezes, inspiramo-nos em truques clássicos da magia e pensamos numa forma de modernizá-los. A inspiração pode vir de qualquer parte.

Qual é o truque mais dificil de fazer?

O mais complicado que já realizámos foi uma fuga de uma vitrine cheia de água, atados com camisas de força. Foi a nossa homenagem a uma das grandes figuras da magia: Harry Houdini. O nosso corpo estava monitorizado por um pulseira fitbit que media, a todo o momento, os nossos sinais vitais. Desta forma transmitíamos ao espectador, da forma mais real possível, tudo o que sentíamos dentro de água. Conseguimos escapar 29 vezes. Sem um arranhão!



Com este conjunto «Tecnomagia», os jovens vão conseguir fazer os truques que vocês apresentam nos espetáculos? É complicado? Quando criámos este conjunto, sabíamos que teria de ser o brinquedo de magia dos nossos sonhos. Estamos muito felizes com o resultado. Com ele, qualquer criança, jovem ou adulto poderá aprender a executar truques com a sua carteira, auscultadores e o próprio telemóvel. Temos a certeza de que, com treino suficiente, surpreenderão os seus espectadores.