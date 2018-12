Quando for grande, quero ser...

Bruno Café nunca pensou ser meteorologista, mas já trabalha há algum tempo no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em Lisboa. Na edição de dezembro da VISÃO Júnior, ele explica o que faz no seu dia a dia e porque gosta do que faz.

Diana Tinoco

Além disso, ajudou-nos a perceber que qualidades um profissional desta área deve ter, o que tem que estudar, e o que faz: a previsão do tempo, que implica inúmeras coisas que tu nem imaginas!

Gostavas que te explicássemos o mesmo sobre alguma profissão? Escreve-nos para vjunior@visao.pt