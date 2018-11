Vem experimentar fazer graffiti

Gostas de graffiti e street art? Gostavas de experimentar os sprays das tintas de graffiti? Vais poder fazê-lo no VISÃO Júnior Fest, pela mão do artista Rui Alexandre Ferreira (RAF).

Com a ajuda de todos os participantes, ele vai construir logótipo gigante da VISÃO Júnior, através de uma nova técnica que se chama Cuprocking. Copos pintados com tintas de graffiti pelos participantes do VISÃO Júnior Fest vão sendo colocados num painel, para formar uma imagem!

VISÃO Júnior Fest

Onde: Templo dos Poetas, Parque dos Poetas, em Oeiras. Ver mapa.

Quando: 1 de dezembro, entre as 10h e as 19h

Entrada livre

ADERE AO EVENTO NO FACEBOOK E SABE MAIS AQUI

Se quiseres ver o programa completo do VISÃO Júnior Fest, carrega aqui.