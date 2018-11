Programa completo do VISÃO Júnior Fest

ATIVIDADES

Durante todo o dia

Mercado de troca de livros Quem levar um livro pode trocá-lo por outro

Surf O seu filho gostaria de ter uma prancha de surf desenhada por ele próprio? Se vier ao VISÃO Júnior Fest, e participar no passatempo da Country Surfboards, pode consegui-lo. Na zona de surf, haverá também dois simuladores e um instrutor que ensinará os movimentos fundamentais

Continuar um livro de Alice Vieira... A escritora começou uma história – que os visitantes vão continuar. No final do Festival, teremos um grande livro coletivo, que ficará disponível online. Escreve uma página do livro no espaço da VISÃO Júnior .

... E o 'Bando das Cavernas' Nuno Caravela criou uma história que os visitantes podem continuar. No espaço da VISÃO Júnior

Na capa da VISÃO Júnior Os visitantes podem ser a capa da revista, fotografando-se dentro de uma caixa gigante e usando os adereços disponíveis

NO PALCO

10h15 “ Contrabandistas de histórias” Com Cláudia Fonseca e António Gouveia

11h Gonçalo Uva À conversa sobre desporto com o jogador de râguebi

12h MathGurl Quem é capaz de responder aos incríveis desafios matemáticos desta youtuber?

13h Peça de teatro “Em Busca do Depositrão” O que acontece ao lixo que produzimos todos os dias?

15h Magia com Mário Daniel Truques mirabolantes de deixar os olhos em bico (vê o vídeo aqui)

16h Peça de teatro “Em Busca do Depositrão” O que acontece ao lixo que produzimos todos os dias?

17h Mariana Monteiro , atriz Os rapazes e as raparigas têm as mesmas oportunidades?

18h Paulo Sousa Música com o intérprete de Eu Não Vou'

JOGOS

Durante todo o dia

De onde vem a água? Há muito a aprender com os jogos da EPAL

Reciclagem No espaço da ERP e da Novo Verde há puzzles, moinhos de vento para montar e até jogos para cheirar! Em colaboração com a Associação Bandeira Azul. As pilhas velhas são muito bem-vindas.

Gaming Jogos PlayStation

Onde estão os erros? Jogos de observação (e outras atividades) no espaço da VISÃO Júnior

ATELIÊS

11h, 12h, 15h, 16h e 17h. Inscrições no local

Ser jornalista O ateliê de jornalismo com a equipa da VISÃO Júnior

Experiências de cientista Com a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, experiências de química, física, mecânica e matemática.

Primeiro socorros O que fazer quando alguém se magoa ou se sente mal? Os Bombeiros de Alcabideche explicam - e convidam-te a participares

Artes plásticas Conseguiremos desenhar letras com o nosso corpo? Ateliê de expressão plástica com a equipa da VISÃO Júnior

Se quiser descarregar o programa em pdf, para imprimir, carregue aqui.

Se quiser consultar um mapa do local, carregue aqui.