No VISÃO Júnior Fest, podes ganhar bilhetes para o Foot Lab

Uma superbaliza vai estar montada no último andar do Templo da Poesia. É uma baliza especial, que permite medir a velocidade do remate. Terás tu força de jogador?

Basta correr para a bola e... chutar! No passatempo que decorrerá ao longo do dia oferecemos aos melhores marcadores (por escalões de idades) bilhetes duplos para o Foot Lab, um espaço onde poderão pôr à prova toda a sua perícia como jogadores e ter uma experiência inesquecível.

VISÃO Júnior Fest

Onde: Templo dos Poetas, Parque dos Poetas, em Oeiras. Ver mapa.

Quando: 1 de dezembro, entre as 10h e as 19h

Entrada livre

