Jogos de reciclagem

Se participares nestes jogos do programa Eco-Escolas, vais aprender as causas, consequências e algumas medidas de adaptação às alterações climáticas. Vais usar os teus sentidos para descobrires que alimentos tens à tua frente, com o Jogo do Tato e o Jogo do Olfato.

Vais discutir e aprender coisas novas sobre alimentação, ambiente e sustentabilidade e testar os teus conhecimentos sobre os diferentes eco-pontos (embalão, papelão, vidrão, material elétrico e eletrónico, resíduos orgânicos).

As energias renováveis não podiam ficar de fora e por isso vais poder construir moinhos de vento em papel, iguais ao que produzem energia eólica. Se não sabes o que é alguma destas coisas, estamos à tua espera!

Os jogos da Eco-Escola vão estar disponíveis do espaço da ERP (European Recycling Plataform) e da Novo Verde , patrocinadores do Festival.

VISÃO Júnior Fest

Onde: Templo dos Poetas, Parque dos Poetas, em Oeiras. Ver mapa.

Quando: 1 de dezembro, entre as 10h e as 19h

Entrada livre

