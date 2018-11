Ateliê de Artes Plásticas

O nosso corpo pode ser o ponto de partida para realizarmos divertidas e expressivas letras.

Com os braços, pernas, mãos, etc., vamos experimentar desenhar a silhueta da letra inicial do apelido de família ou do nome próprio e com umas super canetas preencher o espaço desenhado.

Depois de recortadas iremos estruturá-las com cartão, de modo que fiquem transportáveis e que se mantenham em pé.

Esta oficina decorrerá durante todo o dia, a partir das 10h, e qualquer pessoa poderá participar. Basta aparecer!

Será orientada por Patrícia Brízido, professora de Artes Plásticas no 1.º ciclo, que colabora regularmente com a VISÃO Júnior na seção de 'Ideias' e 'Reciclar'.

VISÃO Júnior Fest

Onde: Templo dos Poetas, Parque dos Poetas, em Oeiras. Ver mapa.

Quando: 1 de dezembro, entre as 10h e as 19h

Entrada livre

