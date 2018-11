Festival Eurovisão da Canção Júnior: portuguesa Rita Laranjeira ficou em 18º lugar

Com apenas 13 anos, Rita Laranjeira representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção Júnior, que teve lugar ontem, em Minsk, na Bielorrússia.

Rita interpretou a canção «Gosto de tudo (já não gosto de nada)», escrita por João Só, que fala sobre a relação dos jovens com as redes sociais.

Com 42 pontos (todos de origem popular), a antepenúltima classificada repetiu a marca de Mariana Venâncio na tabela , mas não superou o número de pontos da concorrente portuguesa em 2017 (54 pontos).

Roksana Wegiel, da Polónia, que interpretou o tema «Anyone I Want To Be», foi a última participante a cantar e arrecadou 215 pontos (136 oriundos do público). Aos 13 anos e com uma música cantada em polaco e inglês, bateu todas as anteriores participações do seu país: a Polónia nunca tinha ido além do oitavo lugar.