Dá-nos música, Paulo Sousa!

Guitarra, piano e clarinete são os três instrumentos que Paulo Sousa toca – além de cantar. Revelação do programa de televisão Ídolos (foi o terceiro classificado na sexta edição), tem músicas em bandas sonoras de telenovelas da TVI.

É youtuber desde os 16 anos e foi nomeado para Youtuber Favorito do Ano em 2017, no Kid’s Choice Awards. Quem diria que este rapaz de voz doce, que canta Carta de Amor, Eu Não Vou e Num Segundo, entre outros, tem o mestrado em Educação Pré-Escolar e do 1º ciclo!

Ele vai estar no palco do VISÃO Júnior Fest às 5 da tarde. A seguir ao concerto, responderá a perguntas e dará autografos.

Contamos contigo!

VISÃO Júnior Fest

Onde: Templo dos Poetas, Parque dos Poetas, em Oeiras. Ver mapa.

Quando: 1 de dezembro, 17h

Entrada livre

ADERE AO EVENTO NO FACEBOOK E SABE MAIS AQUI