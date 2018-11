Os truques mágicos de Mário Daniel

Ele é capaz de engolir cartas, fazer desparecer moedas e transportá-las para outro sítio, transformar objetos noutros objetos mirabolantes, além de outros truques notáveis!

Não admira: Mário Daniel, aquele mágico de sorriso simpático que conheces da televisão, do programa 'Minutos Mágicos' (SIC), recebeu a sua primeira caixa de magia aos 6 anos e começou a treinar. Aos 14 apresentou o seu primeiro espetáculo de magia e desde aí, já lá vão 24 anos, nunca mais parou. De tal forma que estudou Educação Física mas nunca teve outra profissão a não ser mágico...

Porque sabemos que os nossos leitores adoram magia (quem não adora?), vais poder ver Mário Daniel, ao vivo e de graça, no primeiro Festival VISÃO Júnior, no dia 1 de dezembro, em Oeiras. A partir das 3 da tarde desse sábado, o palco do Templo dos Poetas vai ser todo dele, para nos deixar a todos, mais uma vez, de boca aberta!

Vem vê-lo!

Onde: Anfiteatro do Templo da Poesia, no Jardim dos Poetas, em Oeiras

Quando: 1 de dezembro, 15 horas. O Festrival decorre entre as 10 e as 19h

Entrada livre

ADERE AO EVENTO NO FACEBOOK E SABE MAIS AQUI