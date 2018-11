És amigo do ambiente? Então, traz as tuas pilhas velhas

Acabaram-se as pilhas daquele carro telecomendado superfixe? O robô lá de casa também já gastou as dele? Os comandos da televisão deixaram de funcionar? Está visto que andam pela tua casa algumas pilhas que já não servem para nada. Mas isso não é razão para as deitares ao lixo.

Sabias que... Uma única pilha alcalina pode contaminar 175 mil litros de água, mais do que uma pessoa bebe em toda a vida?

No entanto, pilhas usadas podem ser recicladas e devem ser depositadas nos pilhões. Quando vieres ao festival, traz as que vires por casa, pois aqui vais encontrar um pilhão gigante!

Essa é a uma maneira muito fixe e fácil de ajudar o ambiente, pois deitá-las fora juntamente com o lixo doméstico é muito perigoso. No seu interior existem metais pesados como zinco, chumbo e manganês, além de substâncias perigosas como o cádmio e o cloreto de amónia.

VISÃO Júnior Fest

Onde: Templo dos Poetas, Parque dos Poetas, em Oeiras. Ver mapa.

Quando: 1 de dezembro, entre as 10h e as 19h

