O Festival VISÃO Júnior está ai!

A 1 de dezembro, sábado, haverá muito para ver, fazer e ouvir no Parque dos Poetas, em Oeiras. Vem ao primeiro Festival VISÃO Júnior

Lucília Monteiro

Imaginas como é que o mágico Mário Daniel faz truques de magia? Sabes porque é que a youtuber MathGurl adora desafios matemáticos? Conheces o palavrão 'igualdade de género'?

Se fores ao Festival VSÃO Júnior, no Parque dos Poetas, em Oeiras, conhecerás as respostas para estas três perguntas. Bem, na verdade, para muito mais perguntas!

É que o Festival da VISÃO Júnior terá muita animação, espetáculos, conversas, atividades e ateliês. Nos três andares do Templo dos Poetas, no Parque dos Poetas, não faltará o que fazer, ver e ouvir entre as 10 da manhã e as 7 da tarde.

Por exemplo: queres pores-te em cima de uma prancha de surf? Gostavas de aparecer na capa da VISÃO Júnior? Tens curiosidade em saber como ficas se a tua cara for pintada? Vais poder fazê-lo no Festival VISÃO Júnior.

Como vais poder, também, participar em ateliês de primeiros socorros, de experiências e de jornalismo.

Nos próximos dias, revelaremos mais pormenores do VISÃO Júnior Fest!

PARQUE DOS POETAS, OEIRAS

1 de dezembro, das 10 às 19h

Ateliês: Primeiros socorros, experiências e jornalismo

Atividades: contadores de histórias, jogos de reciclagem, jogos de água, jogos de consola e troca de livros, entre outras

Conversas: Gonçalo Uva (jogador de rugby), Mathgurl (youtuber) e Mariana Monteiro (atriz), entre outros

Espetáculo de magia com Mário Daniel

Entrada livre