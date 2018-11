Passatempo: ganha convites duplos para a antestreia do filme «Grinch»

Conheces alguém que não goste do Natal? Não é muito comum, mas o Grinch odeia esta época do ano e quer tornar todos os Quem da Vila-Quem tão infelizes quanto ele! Para isso, arranja mil e um truques para apagar qualquer vestígio natalício... mas não consegue.

E tu, achas que consegues ganhar um dos 10 convites duplos que temos para oferecer para a antestreia?

São 5 para Lisboa, nos cinemas NOS Colombo, e 5 para o Porto, nos cinemas NOS Mar Shopping, para o dia 17 de novembro, às 11 horas.

COMO CONCORRER:

O passatempo é aberto a leitores entre os 6 e os 12 anos. Para participar, tens de escrever uma quadra divertida sobre o que não gostas no Natal. Envia a tua participação para o email vjunior@visao.pt até às 15h de quarta-feira, dia 14 de novembro. Tens de indicar o teu nome completo e a data de nascimento, bem como a cidade onde queres assistir ao filme. Os vencedores serão anunciados no sítio da VISÃO Júnior no dia 16.