Fósseis incríveis da Idade do Gelo

Nesta região do Canadá, existem muitas minas de ouro e não é raro os mineiros encontrarem fósseis que remontam à Idade do Gelo e avisarem os cientistas. Só que estes dois fósseis mumificados - uma cria de rena e um filhote de lobo - são dos mais antigos alguma vez descobertos. Os cientistas acreditam que possam ter perto de 80 mil anos. O filhote de lobo é o mais incrível: além do esqueleto, mantém intactos o tecido muscular, o pelo, pálpebras e até lábios. Ou seja, parece que morreu há um mês.