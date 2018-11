VISÃO Júnior novembro

Sempre a crescer!

Pasatempos Este mês podes ganhar uma cadeira de gaming, o livro «Pai Sarilho», de David Walliams, e jogo «Spyro» para PS4.

Miúdos... a votos! Fala com os teus professores e participa nesta divertida iniciativa da VISÃO Júnior e da Rede de Bibliotecas Escolares

Correio O que nos escrevem os nossos leitores.

Notícias O que se passou no último mês

Onde estão os 10 erros? No recreio desta escola, muitos alunos não estão a ser amigos do ambiente... Consegues descobrir todos os disparates do desenho, incluindo aqueles que prejudicam o nosso planeta?

Miúdos inspiradores: O rapaz que decidiu protestar Emil Rustige tem 7 anos e cansou-se de ver os pais agarrados ao telemóvel sem lhe darem atenção. Decidiu protestar na rua e a manifestação correu mundo

Descobre o intruso És capaz de descobrir o que está a em cada uma das quatro fotografias e não devia lá estar?

Como cresce o nosso corpo? Quando te olhas ao espelho talvez não percebas logo, mas a verdade é que todos os dias estás a mudar. É por isso que, nos últimos tempos, todos te dizem: «Ai, estás tão crescido!». Nestas páginas, explicamos como tudo acontece

Factos loucos

Quando for grande, quero ser… Médico veterinário Nesta nova seção, descobre como é ter uma profissão

Um dia na História: está tudo a tremeeer!!! Lisboa foi quase toda arrasada pelo terramoto de 1 de novembro de 1755. Por isso, a cidade que hoje conhecemos é «outra», muito diferente da que havia há 263 anos

Como se formam os tsunâmis Nós explicamos

A lutar pelos teus direitos No Dia Internacional dos Direitos da Criança, que se celebra no dia 20, crianças e jovens vão discursar no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Vanessa Vale e Afonso Coalho vão ser os teus representantes

Xutos, pontapés e... luvas nas mãos! Toda a gente pode dar socos e pontapés, convém é que seja num local próprio e com um professor ou uma professora a ensinar! Estamos a falar de kickboxing, um desporto de combate já antigo, mas que, nos últimos tempos, tem ganho popularidade entre os mais novos

Cinema: No mundo do Bem e do Mal Se adoras Harry Potter, é muito provável que gostes de um filme que se estreia este mês

Teste: Que animal louco és tu? Às vezes, andas aos saltos que nem um canguru; outras, ficas quietinho no teu canto como uma tartaruga. Cá para nós, pertences a uma espécie por descobrir

Pelo mundo: Brasil Descobre como é viver no quinto maior país do mundo, com a ajuda da Amanda Barbugiani. Esta brasileira, de 12 anos, mora em São Paulo

Parabéns, Mickey! O rato mais famoso do planeta celebra este mês 90 anos de vida, mas tem a energia de um jovem

10 animais que hibernam Sejam pequenos, como a joaninha, ou grandes, como o urso-preto, há animais que preferem «saltar» o inverno e esconder-se até o frio passar

Enviados especiais: A youtuber da Matemática Inês Guimarães, a youtuber Mathgurl, revelou ao nosso repórter que, depois do livro que acabou de publicar, vai fazer uma série para a RTP!

Livros Histórias que chegaram este mês às livrarias, um livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura e uma entrevista a uma ilustradora

Jogos

Enigma do cabo Lince O mistério do envelope desaparecido

Vencedores Quem terá ganho um fim de semana no Hotel Intercontinental do Estoril?

Vamos rir Anedotas