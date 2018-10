Nova rubrica: «A minha cidade»

Este mês fomos conhecer a mítica cidade dos estudantes, Coimbra. Quem nos fez a visita guiada foi a Leonor Tavares, que nasceu em Coimbra há 8 anos.

Coimbra tem a universidade mais antiga do país e em 2011, tinha 105 842 habitantes. Fica no centro do país e aos seus habitantes podes chamar coimbrenses ou conimbricenses. Se um dia a visitares, na opinião de Leonor Tavares, aluna do 3º ano, não podes deixar de ir ao Paço das Escolas, ao Exploratório, à Mata do Choupal, ao Parque da Solum, ao Parque do Choupalinho e ao Jardim Botânico.

