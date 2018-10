César Mourão, o desportista que foi parar ao palco

Gabriel Fernandes e Madalena Ramalho só souberam dois dias antes que a entrevista ia ser possível e, como verdadeiros repórteres, ajustaram os seus compromissos para estarem presentes.

Foram recebidos pelo ator no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, horas antes de mais um espetáculo do Commedia a la Carte, o projeto mais antigo de César Mourão, que já dura há 19 anos.

César Mourão falou sobre o passado, sobre desistir do curso de desporto para estudar teatro no Chapitô, sobre a sua família que sempre o apoiou e sobre estar em palco. No final, ainda deixou alguns conselhos a quem está a começar agora na arte do espetáculo.

A não perder esta entrevista, na integra, na VISÃO Júnior de outubro! E tu, queres entrevistar alguém? Escreve-nos para vjuniorreporter@visao.pt e faremos tudo para realizar o teu pedido!