Visão Júnior de outubro

Uma revista nova, já nas bancas!

Passatempos Se participares, podes ganhar kits da Science 4You de experiências nojentas, jogos Scrabble Aprende Inglês, e livros do Bando das Cavernas e dos Cinco

Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes? E se enquanto não te deixam votar em partidos, votasses em livros? Os livros estão cheios de ideias, que podemos partilhar e discutir com os outros. «Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?» está de regresso e é este ano pela primeira vez aberto ao secundário

Notícias O que se passou e o que se vai passar

10 plantas carnívoras Em vez de se alimentarem apenas de terra, água e sol, as plantas carnívoras comem também pequenos animais, sobretudo insetos e aranhas. Há mais de 600 espécies, no mundo, deste tipo de plantas

A cidade dos bâmbis Já imaginaste um parque natural sem grades, onde os animais andam por onde querem, em contacto permanente com os seres humanos? É assim a vida em Nara, uma cidade japonesa que ama os veados

Os fantasmas existem? E as casas assombradas? Já todos ouvimos histórias de assombrações e de criaturas fantasmagóricas que aparecem na noite escura. Mas será que os fantasmas existem mesmo?

Descobre o Intruso Em cada uma das imagens que publicamos há algo que não devia lá estar. Consegues descobrir o que é?

Factos Loucos Informações de partir a abrir a boca de espanto

Concentração, missão (im)possível Ajudamos-te a perceber o que se passa na tua cabeça quando não consegues concentrar-te

Onde estão os erros? No desenho que publicamos, tens de descobrir 10 situações fora do normal. Serás capaz?

Descomplicómetro: como se fazem as leis? As leis são regras pelas quais todas as pessoas que vivem num país têm de se guiar

A minha cidade: Coimbra Leonor Tavares nasceu há 8 anos em Coimbra. Aluna do 3º ano, mostra-nos os sítios de que mais gosta na «capital» dos estudantes

Um dia na História de Portugal: 28 de outubro de 1856 Foi muito atribulada a inauguração da via-férrea em Portugal. Acreditas que o primeiro comboio perdeu os passageiros?

Ideias: pintura para o Halloween Uma sugestão fácil e divertida para te divertires na Noite das Bruxas

Enviados especiais: César Mourão Acreditas que César Mourão voltou a repetir todos os anos do secundário para estudar teatro? É ele quem o conta aos nossos dois repórteres, Gabriel, 11 anos, e Madalena, 13

Livros Os últimos livros a chegarem às livrarias, as recomendações do Plano Nacional de Leitura e de um leitor, e entrevista a uma escritora

Jogos Diferenças gigantes, sopas de letras, rimas de outono e contas de meter medo, entre outros!

Cabo Lince: o mistério do domingo chuvoso O Cabo Lince desmascara o ladrão da estatueta chinesa

Vamos Rir Anedotas e adivinhas