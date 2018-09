Passatempo: ganha bilhetes para a antestreia de 'SmallFoot - Uma Aventura Gelada'

© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

Normalmente são as pessoas que têm medo dos monstros, não é? Pois neste filme tudo se passa ao contrário! As criaturas brancas e peludas que vivem no cimo de uma enorme montanha gelada, os Yetis, ficam muito assustadas quando uma delas, conhecida pelo nome de Migo, descobre uma pegada... muito pequena!

A partir dai, uma série de peripécias bem divertidas vão envolver Percy, o rapaz que foi parar à montanha lançado por um paraquedas, e os simpáticos yetis. Percy será, para eles, o temível «pé pequeno». Coisas grandes com medo de coisas pequenas!

O filme antestreia no próximo sábado, 29, em Lisboa (Colombo) e no Porto (MarShopping), às 11h, e temos 15 convites duplos para oferecer para cada uma das salas.

Em Lisboa, a sessão conta com a presença dos cantores e atores que dobraram o filme para português, entre os quais o cantor David Carreira (faz a voz de Percy), o humorista Eduardo Madeira (interpreta Migo) e a cantora Ana Bacalhau.

COMO CONCORRER:

Se conhecesses um yeti, que nome lhe darias? Inventa um original nome e justifica de forma simples, numa frase, a tua escolha. Manda a resposta por email para vjunior@visao.pt até quinta-feira, 27. Tens de ter entre 6 e 12 anos para participares. Não te esqueças de colocar o teu nome completo e a data de nascimento.

Para te inspirares, clica aqui para ver o filme de apresentação de de 'SmallFoot - Uma Aventura Gelada'

Os nomes dos vencedores serão divulgados na sexta-feira a partir das 15 horas.