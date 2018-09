Campanha especial de assinaturas para turmas

A partir de outubro, a VISÃO Júnior disponibilizará, no seu sítio na internet, fichas de atividades e de leitura para os três ciclos do Ensino Básico, que os professores poderão utilizar gratuitamente com os alunos, tendo como ponto de partida os artigos publicados mensalmente.



Para facilitar o uso da revista na sala de aula como material de trabalho, por todos os alunos, apresentamos uma campanha de assinaturas para turmas, com grandes descontos. Durante 10 meses, ou seja, durante o período de aulas, cada aluno poderá receber a VISÃO Júnior por apenas 1,75€ por mês. Estamos em crer que tal permitirá formar crianças e jovens mais motivados para a leitura, mais bem informados sobre o mundo que os rodeia e com maior compreensão de textos de não-ficção, como comprovam estudos feitos com publicações semelhantes nos EUA.