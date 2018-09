Calendário «Miúdos a Votos» 2018-2019

Até 4 de novembro: Recenseamento das escolas

As escolas/professores manifestam interesse em participar na iniciativa, preenchendo o formulário disponível em http://bit.ly/2QmZziS.



Até 4 de novembro: apresentação de candidaturas

Os alunos apresentam o livro que candidatam à eleição através do preenchimento do formulário em http://bit.ly/2oZ2cuu.



5 de dezembro: Divulgação da lista dos livros candidatos

A lista será divulgada na revista VISÃO Júnior, no sítio da VISÃO Júnior na internet, no portal da RBE e no do PNL.



Entre 28 de janeiro e 13 de março 2019: Campanha eleitoral

Os alunos partidários de cada livro defendem as suas ideias publicamente.



15 de março: Votação

Será feita em urna, na biblioteca da escola ou noutro espaço da escola, usando os boletins de voto fornecidos pela organização da iniciativa.



Até 22 de março: Escrutínio

Contagem e registo dos votos. As escolas enviam os resultados preenchendo o(s) formulário(s) referente(s) ao ciclo de ensino, a indicar posteriomente.



31 de maio: Resultados

Apresentação dos resultados eleitorais. Divulgação em cerimónia pública, em local a anunciar.