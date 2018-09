VISÃO Júnior de setembro oferece póster-calendário

Com a VISÃO Júnior de setembro nas mãos, vais poder descobrir os teus superpoderes como aluno: todos somos naturalmente bons em muitas coisas! Preparámos um teste para perceberes melhor os teus talentos e habilidades e para te manteres motivado e feliz na escola todo o ano.

Além desse quizz, temos também um jogo cheio de dicas para, todos os dias de manhã, pores em prática e tentares não te atrasar.

Sabes como forrar livros? E personalizar cadernos?

Se ainda não sabes, a VISÃO Júnior resolve-te o problema: desenhar letras 3D, ilustrar a giz ou fazer colagens são três ideias para personalizares os teus cadernos. Quanto a forrar os livros, ensinamos-te como o fazer com tecido, papel ou sacos de plástico transparente.

E para não perderes o fio à meada durante o ano, tens dois destacáveis: nas páginas centrais publicamos um póster-calendário para afixares na parede do quarto e tomares nota das datas das avaliações, o que te vai permitir planeares o teu estudo muito melhor. Há também um quadro para apontares as notas que vais tendo, porque isso permite-te ter uma noção clara dos resultados que estás a obter e as disciplinas em que precisas de melhorar.

Finalmente, a novidade do ano letivo: já ouviste falar em Cidadania e Desenvolvimento? É a nova disciplina para o ano letivo de 2018/2019, sobre a qual te explicamos tudo.

Por isso, não percas a VISÃO Júnior de Setembro!