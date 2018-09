Passatempos: participa e ganha um fim de semana num hotel de cinco estrelas!

Imaginas-te a passar um fim de semana com os teus pais (e o teu irmão ou irmã, se a tiveres), num hotel de cinco estrelas, de luxo, em frente ao mar?

Situado em frente ao mar, na Estrada Marginal, no Estoril, entre Lisboa e Cascais, o InterContinental Estoril é um edifício de vidro, com uma piscina exterior muito bonita, e uma piscina interior, além de um ginásio e de dois restaurantes. Nos quartos (todos com terraço e com vista para o mar), os hóspedes encontram almofadas de vários tipos para usarem nas grandes camas fofas, uma televisão de ecrã plano, máquina de chá e de café e uma casa de banho cheia de «mimos» (entre os quais um duche de cromoterapia).

Se tens entre 7 e 13 anos e participares no passatempo da revista de setembro, tens a oportunidade de ganhar uma noite (sábado para domingo) no InterContinental, no Estoril, para 4 pessoas (2 adultos e 2 crianças), em dois quartos. Inclui pequeno-almoço e um almoço-brunch também para os quatro. O prémio tem a validade de 6 meses, e será usado de acordo com a disponibilidade do hotel.

Para participares, tens de enviar os teus trabalhos juntamente com o selo publicado na VISÃO Júnior de setembro. Compra a revista e participa!

Quando chega setembro, também chega o momento de tomar uma enorme decisão: a de encontrar uma nova amiga: a tua nova mochila! As mochilas Unkeeper vão surpreender toda a gente por terem muita pinta e por serem radicais.

Se tens entre 6 e 12 anos, inventa uma sopa de letras com o nome de 10 coisas fantásticas que possam estar dentro da tua mochila. As três mais originais ganham. Mas atenção: tens de colar o selo que é publicado na VISÃO Júnior de setembro no teu trabalho antes de enviá-lo para a nossa redação.