Um número de regresso às aulas cheio de novidades e um passatempo muito especial!

Passatempos Com a VISÃO Júnior de setembro podes ganhar uma noite no InterContinental Estoril, um hotel de cinco estrelas, ou uma mochila Unkeeper

Notícias Como vai ser a ComicCon Portugal e mais notícias sobre o que se passou ou vai passar, este mês

Observa e descobre

Seis parques de skate para descobrir Para experimentares a modalidade ou treinares os truques que já sabes, eis uma seleção dos parques de skate em Portugal que vale a pena visitar

Livros que alimentam a imaginação Fica a conhecer as histórias de extraterrestres, génios e velhas que chegaram às livrarias nos últimos tempos

Factos loucos

Adeus, vou de viagem O outono e primavera são duas alturas do ano em que as aves viajam e mudam de país. Quem são elas? Para onde vão?

Descobre o intruso

ESPECIAL REGRESSO ÀS AULAS

Descobre os teus superpoderes como aluno Todos somos naturalmente bons em muitas coisas! Com este teste, vais perceber alguns dos teus talentos e habilidades, para te manteres motivado e feliz na escola todo o ano!

Toca a despachar! Um jogo de dicas para, todos os dias de manhã, tentares não te atrasar

Calendário de testes Um póster-calendário destacável para colocares na parede do quarto e te organizares entre testes e entregas de trabalhos

Cadernos únicos Várias ideias para personalizares os teus cadernos antes das aulas começarem

Notas e avaliações Um quadro, para usar o ano todo, em que podes apontar as notas que vais tendo

Capas de livros originais Com tecido, papel ou plástico, aprende aqui a forrar os livros

Uma disciplina nova, este ano Já ouviste falar em Cidadania e Desenvolvimento? É a nova disciplina para o ano letivo de 2018/2019, sobre a qual te explicamos tudo

Descobre o intruso

A Loucura do K-Pop Da Coreia do Sul, quase do outro lado do mundo, chegou a Portugal a moda da música coreana

Como é a Coreia do Sul? Para compreenderes realmente o fenómeno do K-Pop, tens que conhecer melhor como é a Coreia do Sul

Um dia na História de Portugal Há 196 anos, no dia 23 de setembro, Portugal passou a ter um governo assente em leis feitas por pessoas escolhidas através de eleições, ou seja, a primeira Constituição

Repórter Júnior Kelly Bailey, a atriz que desempenha o papel de Luz na telenovela A Herdeira, aceitou conversar com os nossos três repórteres

Desafios para mentes piratas Jogos e adivinhas para ti, que sonhas em ser um pirata

Enigma do cabo Lince O cabo Lince demonstra que é mais fácil apanhar um mentiroso do que um coxo

Os nossos vencedores Fica a saber se foste um dos vencedores dos passatempos anteriores

Vamos Rir Anedotas